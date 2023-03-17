15 دقيقة أقل.. هذه فوائد الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة عن فوائد تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمقدار 15 دقيقة أو أكثر يوميًا لمدة ثلاثة أشهر.

وتتمثل أبرز الفوائد – كما أظهرت الدراسة التي قام بها فريق من الباحثين من بريطانيا – في انخفاض علامات الشعور بالوحدة والاكتئاب، كما أظهرت النتائج.

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ماذا أظهرت النتائج؟

وقسم الباحثون المشاركون البالغ عددهم خمسين شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا على ثلاث مجموعات.

– الأولى طلب من المشاركين الحفاظ على استهلاكهم المعتاد لوسائل التواصل الاجتماعي.

-الثانية طلب منها تقليل الاستخدام بمقدار 15 دقيقة كل يوم.

-الثالثة طلب من المشاركين القيام بنشاط آخر بدلاً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والنتائج كانت مفاجئة للباحثين.

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نتائج إيجابية

وفي المجموعة التي قلل المشاركون بها من استخدامهم اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت النتائج التي نشرت على موقع “أبونيت” الطبي الألماني:

-تحسن وظيفة المناعة لديهم بمعدل 15 في المئة.

-سجل المشاركون عددًا أقل من الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا والثآليل.

-تحسنت جودة النوم بنسبة 50 في المئة.

-انخفضت علامات الاكتئاب بنسبة 30 في المئة.

ولم يلتزم المشاركون ضمن هذه المجموعة بالهدف بشكل جيد فحسب، بل وقللوا من استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي بحوالي 40 دقيقة بدلاً من 15دقيقة المطلوبة يوميًا.

إعادة النظر في حملات التوعية

أما المشاركون في المجموعة التي حافظت على استهلاكها المعتاد لوسائل التواصل الاجتماعي، فأظهرت النتائج:

-سجلت لديهم زيادة قدرها 10 دقائق يوميًا.

-المجموعة التي طُلب منها استبدال 15 دقيقة من وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط آخر، زاد الاستهلاك لديها بنحو 25 دقيقة يوميًا.

-لم يطرأ أي تحسن يذكر على صحة المشاركين.

وقال البروفيسور، فيل ريد، من جامعة سوانزي في بريطانيا، الذي نشر النتائج رفقة فريقه في “مجلة التكنولوجيا في علم السلوك”: “هذه البيانات تظهر أنه يمكن تحسين حياة الناس في كثير من النواحي، عندما يقللون من استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “أما التقيد الضعيف لأولئك الذين أُجبروا على أن التقليل من استهلاكهم أو فعل نشاط آخر، أظهر أن حملات التوعية يجب أن تتجنب إخبار الناس بكيفية استغلال وقتهم، بل بدلاً من ذلك، منحهم الحقائق وتركهم يقومون بالتقليل من تلقاء أنفسهم”.