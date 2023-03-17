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“بريطاني” يتناول بيضة ثمنها 10 آلاف جنيه إسترليني.. وردة فعله بعدما علم بالأمر

“بريطاني” يتناول بيضة ثمنها 10 آلاف جنيه إسترليني.. وردة فعله بعدما علم بالأمر

“بريطاني” يتناول بيضة ثمنها 10 آلاف جنيه إسترليني.. وردة فعله بعدما علم بالأمر
٠٦:٤٠:٢٢ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تناول شاب بريطاني آدم ديفيس عن طريق الخطأ بيضة “كادبوري” كريمية قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وكانت شركة “كادبوري” قد أطلقت مسابقة البيضة الكريمية Creme Egg من جديد بإخفاء 280 بيضة شوكولاتة نصفها أبيض ونصفها حليب في متاجر المملكة المتحدة، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

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شراء بيضة واحدة 

وقرر القائمون على المسابقة السماح للزبائن الذين يشترون واحدة من هذه البيضات بالفوز بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وقال “ديفيس” إنه لم يلحظ اختلافًا في الطعم لأنه كان جائعًا، لافتًا إلى أنه لم يحزن بعدما تلقى الخبر.
في الوقت نفسه، أعرب الشاب البريطاني عن امتنانه إذا فاز بالجائزة، كونها لم يكن يعلم قيمة البيضة.
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