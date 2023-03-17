متحدث “الشؤون الإسلامية”: لا صحة لاستخدام مكبرات الصوت في نقل الصلوات الجهرية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الصلوات الجهرية خلال شهر رمضان.

وقال عبدالله العنزي لفضائية “الإخبارية”، إن “تعميم المبلغ لأصحاب الفضيلة الأئمة هو نافذ”، موضحًا أنه تم التوجيه بأن يكتفى باستخدامها في الأذان والإقامة.

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شائعات سنوية

وأشار إلى أنه تصدر سنويًا شائعات بشأن استخدام مكبرات الصوت الخارجية في شهر رمضان، وهذا الكلام عار عن الصحة.

وأضاف المتحدث أن التعميم الذي أبلغ به الأئمة يقضي بـ:

-قصر استخدام مكبرات الصوت على الأذان والإقامة.

-ألا تتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة الجهاز.

-إن من يخالف القرار ستطبق بحقه الإجراءات النظامية.

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تعميم الوزير لأئمة المساجد

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أصدر تعميمًا على الأئمة والمؤذنين يقضي ضرورة الانتظام التام في عملهم، وعدم التغيب في شهر رمضان المبارك إلا للضرورة القصوى.

كما يتضمن التعميم الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.

وطالب بمراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت في صلاة التراويح، وعدم الإطالة فيه، والاقتصار على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه بترتيله وترنيمه.