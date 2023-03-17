عاجل.. منح الجنسية السعودية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء
تواصل – فريق التحرير:
نشرت صحيفة “أم القرى” نص قرار منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
وجاء في نص القرار ما يلي:
إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.
وبعد الاطّلاع على:
المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».
المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».
قرر ما يلي:
أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
اقرأ أيضًا:
بعد تعديل المادة 8.. ما شروط الحصول على الجنسية السعودية؟