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عاجل.. منح الجنسية السعودية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء
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عاجل.. منح الجنسية السعودية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. منح الجنسية السعودية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. منح الجنسية السعودية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء
٠٤:٠٣:٢٤ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت صحيفة “أم القرى” نص قرار منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

وجاء في نص القرار ما يلي:

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.

وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».

قرر ما يلي:

أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجنسية السعودية السعودية المملكة رئيس الوزراء وزير الداخلية

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