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اليورو يسجل 3.99.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 3.99.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 3.99.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٤:١٧:٥٨ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة 17 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.56

فرنك سويسري 4.05

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وأمس، جاءت أسعار العملات كالتالي:

أسعار العملات أمس

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.53

فرنك سويسري 4.04

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