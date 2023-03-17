لا غنى عنها لأصحاب الأمراض.. القائمة الكاملة بمواعيد الأدوية خلال شهر رمضان

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كشفت وزارة “الصحة” عن دليل شامل للتعرف على مواعيد الأدوية خلال شهر رمضان الكريم.

وفيما يلي قائمة الأدوية ومواعيد الحصول عليها:

أدويــــة الضغــط

1-أملودبين/ فالسارتان

-يفضـل أخـذ أدويـة الضغـط بـعــد التــراويــح لتجنــب الإحســاس بالـــدوار.

-يفضـــل أخـــذ مدرات البـــول بعـــد التراويح وذلك لتجنب الإحســـاس بالـــدوار كما لا يفضل تناولها قبل النـــوم لأنها بطبيعتها لن تدع المريض ينعم بنوم هادئ.

2- أدويــــة الغــدد

ليفوثيروكسين

يفضل تناولها بأحد الطريقتين التاليتين:

-بعد تناول الإفطـــار توقف عن تناول أي وجبة أخـــرى لمدة 4 ســـاعات، ومن ثم تنـــاول دواء الغدة والانتظـــار لمدة 60 دقيقة قبل تناول أي طعام.

-بعد تناول تمرة وكأس ماء تناول دواء الغدة ثـــم انتظـــر لمـــدة 30-60 دقيقة ومن ثم تناول طعام الإفطار.

-تجنـــــب تنــــــاول المكمــــلات الغذائيـــة التي تحتـــوي على الكالســـيوم والحديد في نفس موعـــد تناول دواء الغدة على الأقل بـ 4 ساعات.

-امتصـــاص دواء هرمون الغدة الدرقية يتأثر بـــالأكل لذا يجب تناوله على معدة فارغة.

3-أدوية الكوليسترول (ارتفاع الدهون)

-التزم باســـتخدام أدوية الكوليســـترول بنفس الجرعة الموصوفة لك قبل رمضان بعد الإفطار.

-توصي الدراسات الحديثة بالالتزام باستخدامها حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة للفئـــات التي تعاني مـــن أمـــراض أو عوامل الإصابة بالجلطــــات القلبيـــة أو السكتـــــة الدماغيـــة، حيـــث إنها تعمـــل علـــى تقليل فرص الإصابة بها.

-تجنب تناول الجريب فروت أو عصيرها.

-التزم بالحمية الغذائية الموصوفة لك.

4-أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي

-يفضل تنـــاول الجرعة بعد الإفطار على تمرة وماء، والانتظار لنصف ســـاعة ثم تناول الوجبة، أو قبل الســـحور بنصف ساعة

-أقراص المضغ سريعة المفعول أو الشراب.

-تستخدم عند الشعور بحرقان المعدة على أن يفصل بين الجرعات بما لا يقل عن ساعتين.

-تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة.

-إذا استمرت الأعراض حتى بعد تناول الأدوية، فيجب مراجعة الطبيب.

5-أدوية السكري

-استشر طبيبك المختص قبل شهر رمضان لتتأكد من أنك قادر على الصيام في رمضان.

-التحليـــل في نهـــار رمضـــان لا يفطر حســـب الفتــــاوى الشرعيـة.

-قد يحتاج الأمر في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر بشكــــــل منتظـم من أجـل تعديـــــل الجرعـة حسـب ما يراه الطبيب.

Glibenclamide

-جرعة الإفطار كما هي ولأنها تسبب انخفاض1/4 في الســـكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف.

-وإذا اســـتمر انخفاض ســـكر الـــدم، فيفضل إلغـــاء جرعة الســـحور مـــع مراجعة طبيك المختص.

أدوية Metformin

-إذا كان المريـــض يســـتخدم الـــدواء 500 ملجــم مرة واحدة فأخذ الحبة عند الإفطار.

-إذا كان يأخـــذ حبتين في اليـــوم 500 أو 1000 ملجم فيأخذ حبة واحدة عند الإفطار وأخرى مع السحور.

-إذا كان يستخدم المريض ثلاث حبات يومية1/4 فيفضل أخذ حبتين بعد الإفطار وحبة وقت السحور.

-إذا كان يأخذ أربع حبات فحبتين مع الإفطار وحبتين مع السحور.

-أما المنظـــم 750 XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كانت حبة أو حبتين أو ثلاث.

أدوية Gliclazide

-إذا كانـــت تؤخـــذ مـــرة واحـــدة فتؤخـــذ عند الإفطار، وإذا كان السكر متحكمًا فيه فمن الممكن تقليل الجرعة.

-إذا كانـــت تؤخذ مرتين، فتؤخـــذ عند الإفطار وقبل الســـحور، وإذا كان الســـكر متحكمًا فيه أكثر فيفضل تقليل جرعة السحور.

-أدويـــة

Pioglitazone HCI

Vidagliptin

Empagliflozin

Liraglutide

-تؤخذ نفس الجرعة كما كان قبل رمضان

-أنسولين الديتيمر

-إذا كان يســـتخدم جرعـــة واحـــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 15 – 30%.

-إذا كانت تؤخذ مرتين فجرعة الإفطار كما هي ويتم تقليل جرعة السحور للنصف.

-الأنسولين glulisine

-تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار (نفس جرعة الفطور قبل رمضان) .

-جرعة الســـحور ( جرعة العشـــاء قبـــل رمضان) يفضل تقليصها 20- 30%.

-الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغائها.

-أنسولين ليسبرو بروتامين mix50

إذا كان المريـــض يأخـــذ جرعة واحـــدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.

-إذا كان يأخـــذ جرعتين، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%.

-إذا كان يأخـــذ ثـــلاث جرعـــات، فيكتفـــي بجرعتيـــن كمـــا هـــو موضـــح أعـــلاه وتحذف الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان).

-أنسولين (مخلوط)

-تؤخذ جرعة الصباح كما هي مع الإفطار في رمضان.

-الجرعة الثانية تؤخذ عند السحور مع مراعاة تخفيضها 50%.

-إذا كان يســـتخدم جرعـــة واحـــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 30-50%.

-أنسولين جلارجين

إذا كان يســـتخدم جرعـــة واحـــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 30-50٪.

-أنسولين ليسبرو بروتامين 100

-تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار ( نفس جرعـــة الفطور قبل رمضـــان) ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار.

-جرعة الســـحور (جرعة العشـــاء قبـــل رمضان) يفضل تقليصها إلى النصف

-الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغائها

-أنسولين ليسبرو بروتامين mix25

-إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.

إذا كان يأخـــذ جرعتيـــن، فيأخذ نفـــس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50٪.

-أنسولين اسبارت سريع المفعول

-تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار (نفس جرعـــة الفطور قبل رمضـــان) ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار

-جرعة الســـحور (جرعة العشـــاء قبـــل رمضان) يفضل تقليصها إلى النصف.

-الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغائها.

-أنسولين أسبارت بروتامين

-إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.

-إذا كان يأخـــذ جرعتيـــن، فيأخذ نفـــس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%.

-أيزوفان إنسولين (مخلوط)

-إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.

-إذا كان يأخذ جرعتيـــن، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%.

6- أدوية الربو

-استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس طعامًا.

7-المضادات الحيوية

-إذا كان يســـتخدم كل 24 ساعة فيفضل استخدامه بعد الفطور بنفس الوقت كل يوم.

-إذا كان يســـتخدم كل 12 ســـاعة فيســـتخدم بعـــد الفطور بوقت ثابت والجرعة الثانية بعد 12 ساعة.

-إذا كان يستخدم ثلاث مرة لابد من مراجعة الطبيب لصرف البديل إذا كان ممكنًا.

8- الفيتامينات

-من الممكن أخذها في أي وقت ثابت من الإفطار إلى السحور ويفضل بعد الوجبات.

9- أدوية العين

-استخدام القطرات أوالمراهم في العين خلال نهار رمضان لا يفسد الصيام لأنه دواء خارجي يوضع في العين ولا يصل للمعدة.

-وللحفاظ على صحة العين يجب الالتزام باستخدام أدوية العين في وقتها أثناء الصيام.

10-خدمات أدوية (تطبيق صحتي)

تتيح خدمة ادوية عبر تطبيق صحتي:

-وضع قائمة بالأدوية.

-جدولة الأوية.

-التذكير بمواعيد الأدوية.

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https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/SeasonalAndFestivalHealth/Documents/medication-ramadan.pdf