ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 17 من مارس داخل المملكة مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 233.29 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.85 ريال.

عيار 21 يسجل 204.13 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.13 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.09 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.64 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7255 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1633 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 233,289 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 231.08 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 211.83 ريال.

عيار 21 يسجل 202.20 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.20 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.31 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.80 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 115.54 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7187 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1618 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 231,080 ريال.

الذهب نحو أكبر مكاسب أسبوعية

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب مدفوعة بضعف الدولار، وعدم اليقين بشأن مستقبل أزمة المصارف العالمية الراهنة.

وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذًا آمنًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1928.08 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1932.10 دولار.

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وضخت بنوك أمريكية كبيرة أمس الخميس 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك First Republic؛ لإنقاذه بعدما علق في الأزمة.

وجاء ذلك بعدما قال بنك Credit Suisse إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة بعدما وصلت إليه تبعات الانهيار.

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