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توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمؤجرين

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمؤجرين

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمؤجرين
٠٢:٥٩:٤٧ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألزم “حساب المواطن”، المستفيدين بالكشف عن العوائد المالية من إيجار العقارات، لاحتسابها ضمن مجموع الدخل.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان تأجير العقار يؤثر على صرف الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك”.

ويكون ذلك من خلال:

-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.

-كتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).

-يتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

وأضافت “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( اضغط هنا ).

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هل هناك تعارض بين برنامج “حافز” و”حساب المواطن”؟

يتساءل البعض حول ما إذا كان هناك تعارض بين برنامج “حافز” وبرنامج “حساب المواطن”.

وفي هذا السياق، أوضحت “خدمة المستفيدين” التابعة لبرنامج “حساب المواطن” حول ما إذا كان هناك تأثير على تسجيل الأب في “حساب المواطن” والابن يرغب في التسجيل ببرنامج حافز.

وقالت: “في حال وجود دخل للتابع من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

وكان “حساب المواطن” أودع مبالغ الدعم للدفعة 64 في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مارس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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