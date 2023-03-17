الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه عاجل بشأن موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين
توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمؤجرين
خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)
متى تتعاقد مع شركة برمجة في السعودية وتبدأ الرحلة؟
خطيب المسجد النبوي: اغتنموا رمضان واحفظوا ألسنتكم فيه (فيديو)
قطعة من الجنة.. حشود الزائرين يلتقطون الصور التذكارية بالروضة الشريفة (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه عاجل بشأن موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين

تنويه عاجل بشأن موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين

تنويه عاجل بشأن موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين
٠٣:٠٠:٠١ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التجرير:

حددت وزارة الحج، موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين ممن لم يؤدوا المناسك من قبل.

وقالت في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، إنه سيستمر التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ.

وأضافت أنه سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاذ الأماكن المتاحة.

اقرأ أيضًا:

“الحج والعمرة” توضح طريقة إلغاء الحجز للمسجلين من الداخل

التسجيل للحج في عام 2023 

وأتاحت الوزارة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقعها، أو عبر تطبيق “نسك” nusuk.sa للهواتف الذكية.

ويتاح لهم استعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.

اقرأ أيضًا:

“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل

باقات الحج للمواطنين والمقيمين

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 5 يناير الماضي، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة.

وتبدأ الباقة الاقتصادية من 3984 ريالًا، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ومن أهم ضوابط التقديم في الحج 2023 وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة.

ويشترط أن تكون سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج.

والحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عامًا.

وستكون أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج.

ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

الكلمات الدلالية:
التسجيل للحج في عام 2023 باقات الحج للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق نسك موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين وزارة الحج وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
بعد بثها عبر سناب.. القبض على 26 شابًا وفتاةً في سهرتين ماجنتين بالرياض

بعد بثها عبر سناب.. القبض على 26 شابًا وفتاةً في سهرتين ماجنتين بالرياض

٠٤:٤٧ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
إصابة صهيونيّيْن في عملية طعن جديدة قرب “تل أبيب”

إصابة صهيونيّيْن في عملية طعن جديدة قرب “تل أبيب”

٠١:٠١ ص، الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
القبض على مقيم لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في بيشة

القبض على مقيم لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في بيشة

١١:٥١ ص، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

١٢:٥٥ م، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *