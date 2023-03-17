تنويه عاجل بشأن موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين

تواصل – فريق التجرير:

حددت وزارة الحج، موعد انتهاء التقديم على الحج للمواطنين ممن لم يؤدوا المناسك من قبل.

وقالت في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، إنه سيستمر التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ.

وأضافت أنه سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاذ الأماكن المتاحة.

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التسجيل للحج في عام 2023

وأتاحت الوزارة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقعها، أو عبر تطبيق “نسك” nusuk.sa للهواتف الذكية.

ويتاح لهم استعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.

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باقات الحج للمواطنين والمقيمين

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 5 يناير الماضي، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة.

وتبدأ الباقة الاقتصادية من 3984 ريالًا، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ومن أهم ضوابط التقديم في الحج 2023 وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة.

ويشترط أن تكون سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج.

والحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عامًا.

وستكون أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج.

ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.