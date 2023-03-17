خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

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حث الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي على اغتنام يوم الجمعة في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: “أيها المسلمون اغتنموا سائر ساعات هذا اليوم المبارك، بكثرة الصلاة والسلام على إمام الثقلين وسيد النبيين والمرسلين، امتثالاً لأمر رب العالمين ورغبة فيما عنده من الثواب لمن صلى على خير الورى أجمعين.

اللهم صل وسلم على سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلاة وسلامًا دائمين أبديين ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله الكرام الأطهار.

وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر الصديق، صاحبه إذ هما في الغار، وعمر فاتح الأمصار، وعثمان شهيد الدار، وعلي الفاتك المغوار، وعن جميع صحبك نبيك البررة الأخيار.

#المسجد_النبوي | فضيلة الشيخ د.خالد بن سليمان المهنا: أيها المسلمون .. اغتنموا سائر ساعات هذا اليوم المبارك بكثرة الصلاة والسلام على إمام الثقلين وسيد النبيين والمرسلين. #يوم_الجمعة #قناة_السنة_النبوية pic.twitter.com/ssVajoERWA — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) March 17, 2023

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