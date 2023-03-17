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خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)
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خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)
٠٢:٥٩:١٦ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حث الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي على اغتنام يوم الجمعة في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: “أيها المسلمون اغتنموا سائر ساعات هذا اليوم المبارك، بكثرة الصلاة والسلام على إمام الثقلين وسيد النبيين والمرسلين، امتثالاً لأمر رب العالمين ورغبة فيما عنده من الثواب لمن صلى على خير الورى أجمعين.

اللهم صل وسلم على سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلاة وسلامًا دائمين أبديين ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله الكرام الأطهار.

وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر الصديق، صاحبه إذ هما في الغار، وعمر فاتح الأمصار، وعثمان شهيد الدار، وعلي الفاتك المغوار، وعن جميع صحبك نبيك البررة الأخيار.

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الكلمات الدلالية:
الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ خالد بن سليمان المهنا خطيب المسجد النبوي يوم الجمعة

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