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قطعة من الجنة.. حشود الزائرين يلتقطون الصور التذكارية بالروضة الشريفة (فيديو)

قطعة من الجنة.. حشود الزائرين يلتقطون الصور التذكارية بالروضة الشريفة (فيديو)

قطعة من الجنة.. حشود الزائرين يلتقطون الصور التذكارية بالروضة الشريفة (فيديو)
٠٢:١٥:٤٠ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، حشود الزائرين وهم يلتقطون الصور التذكارية في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

والروضة الشريفة، هي موضع مميز في المسجد النبوي واقع بين المنبر وحجرة النبي ﷺ.

ويقول النبي ﷺ: “ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي”. وذرعها من المنبر إلى الحجرة 53 ذراعًا، أي حوالي 26 مترًا ونصف متر وكانت محددة بسجاد أخضر اللون مختلف عن بقية سجاد الحرم.

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إصلاحات وتوسعات

وفي عهد الملك عبد العزيز (1370-1375هـ) أزيلت الأجزاء الشمالية من المسجد، وحوفظ على الجزء الجنوبي منه الذي يحتوي على (173) عمودًا.

وأجريت عليها بعض الإصلاحات، فدعمت أعمدة الروضة الشريفة، وكسيت بالرخام الأبيض الجديد، وحسنت الأعمدة الأخرى بعمل أطواق نحاسية حولها على ارتفاع (2.50)م.

وأضيف إليها (474) عمودًا متصلة بجدران التوسعة، و(232) عمودًا مستديراً، ارتفاع الواحد منها حتى بداية نقطة القوس (5.60) م وعمق أساسه (7.35) م تحمل تيجانًا من البرونز، زخرفت بزخارف نباتية جميلة، وكسيت بالبياض، وغطيت قواعدها بالرخام.

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التوسعة الأخيرة

وفي التوسعة الأخيرة توسعة خادم الحرمين الشريفين (1406-1412هـ) صممت الأعمدة والتيجان بشكل متناسب ومتناسق مع نظيرها في التوسعة الأولى.

وكسيت بالرخام الأبيض المستدير، تعلوها تيجان من البرونز، في داخلها مكبرات الصوت.

وفي قواعدها فتحات مغطاة بشبك نحاسي يخرج منها الهواء البارد القادم من محطة التبريد المركزية. وقد طليت الأعمدة في البناء العثماني بلون فاتح قريب من الأبيض.

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