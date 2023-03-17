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خطيب المسجد الحرام: رمضان ضيف عزيز وميدان يتسابق فيه المتسابقون (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: رمضان ضيف عزيز وميدان يتسابق فيه المتسابقون (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: رمضان ضيف عزيز وميدان يتسابق فيه المتسابقون (فيديو)
٠٢:١٣:٥٦ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني إنه لم يبق إلا أيام قلائل ونستقبل شهر رمضان.. وهو موسم من مواسم الخير وميدان يتسابق فيه المتسابقون.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “شهر رمضان ضيف عزيز ووافد كريم تتشوق القلوب لمجيئه وتتطلع النفوس لقدومه هو شهر القيام والصيام والقرآن والعتق من النار”.

وتابع: شهر رمضان هو شهر البر والجود والإحسان وكل أنواع الطاعات والقربات بتباشر المؤمنون بقدومه.

خطبة الجمعة الماضية

وفي خطبة الجمعة الماضية، قال الدكتور ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، إن المسلم لا يحتقر صدقته ولو كانت شقّ تمرة أو لقمة خبز.

وأضاف “المعيقلي” في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: رب درهم سبق ألف درهم وإن الله ليدخل بلقمة الخبز ومثلهما مما ينتفع به المسكين.

يوم القيامة

وفي سياق متصل، أوضح “المعيقلي” إنه لا يبقى للإنسان من ماله يوم القيامة إلا ما تصدق به.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “كان للصدقة منزلة عظيمة فهي من أجل العبادات والقربات التي يحبها الله ورسوله”.

وتابع: “ما ينفقه العبد ابتغاء وجه الله هو ما يجده أمامه يوم القيامة فلا يبقى له من ماله إلا ما تصدق به فادخر ثوابه لآخرته، وما سوى ذلك، فهو ذاهب وتاركه لغيره”.

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