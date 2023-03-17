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أدلى مغرد شهير تم القبض عليه بعد انتشار مقطع له يحمل أسلحة نارية وأموالاً طائلة باعترافات مثيرة من داخل سجن الملز حيث يقضي عقوبة السجن حاليًا.

وقال المتهم المدان بالنصب والاحتيال، إنه كان يجمع الأموال من ضحاياه ويقوم بإنفاقها على المخدرات، مؤكدًا أنه لا يحصي عدد من قام بالنصب والاحتيال عليهم.

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اعترافات مرتكبي الجرائم المعلوماتية

جاء ذلك في سياق اعترافات أدلى بها بعض مرتكبي الجرائم المعلوماتية تحدثوا فيها تجربتهم من داخل السجن لأول مرة عبر برنامج “النقطة العمياء” على “قناة السعودية”.

وأشار السجين (25عامًا) إلى تراوح المبالغ التي جمعها من ضحاياه الذين لم يقابلوه شخصيًا بين 45 ألف ريال إلى 150 ألف ريال.

ولفت إلى أن الضحايا وثقوا فيه وأعطوا المال بدافع الطمع، بعد أن أغراهم بالحصول على نسبة كبيرة من الأرباح مقابل استثمار أموالهم.

وأوضح المدان الذي بدأ في تعاطي المخدرات في عمر 18 عامًا، أنه ألقي القبض عليه دخل سيارة، عندما كان يتعاطى المخدرات.

وبين أنه كان صاحب عمل في السابق لكنه اتجه للمخدرات التي تسببت في خسارته، قبل أن يتجه للنصب على ضحاياه واستغلال أموالهم في المخدرات.

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ندم وتوبة

وأعرب عن ندمه على ما فعله، مبديًا رغبته في التواصل مع الضحايا عقب الخروج من السجن ويقوم بسداد الأموال التي جمعها منهم واستولى عليها.

وقال إنه يشعر بالندم خصوصًا بعد أن فقد والده الذي توفي أثناء وجوده داخل السجن، وأشار إلى أنه بات ينتظم في الصلاة بعد أن كان مقصرًا فيها من قبل.