“الزكاة والضريبة” تكشف عن حالة واحدة لاسترداد ضريبة التصرفات العقارية وطريقة إرجاع المبلغ

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إمكانية استرداد ضريبة التصرفات العقارية في حال لم يتم البيع، مؤكدة أنه سيتم يرد المبلغ على نفس حساب الآيبان.

وتفاعل حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة مع سؤال مواطنة قالت فيه: هل يمكن استرداد ضريبة التصرفات العقارية إذا لم يتم البيع والإفراغ لدى كتابة العدل؟

وقال إنه في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة “التصرفات العقارية” وأيقونة عرض التصرفات العقارية.

وأضافت هيئة الزكاة أنه سيتم رد المبلغ المسدد، على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه.

في وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والدخل والجمارك “فيديو تفاعلي” يوضح كيفية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع.

ويجيب الفيديو على العديد من الأسئلة المهمة التي تشغل بال المواطنين بشأن طريقة رفع الإقرارات .

ومن بين تلك الأسئلة ما يلي: ما هي ضريبة الاستقطاع؟.. التسجيل في نظام الهيئة.. أنواع المنشآت الخاضعة لها.. التزامات المنشآت المستقطعة للضريبة.. إجراءات الاستئناف أو طلب التسوية.

اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

في سياق متصل، تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية لمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العديد من البنود أبرزها الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة لمدة لا تتجاوز 45 يومًا في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس.

5 ضوابط رئيسة

كما تضمنت الضوابط ما يلي:

1- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة.

2- وجود نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من مكان الاتلاف.

3- يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص.

5- كما يجوز للهيئة في جميع الأحوال تعليق الترخيص.

وبحسب اللائحة، فإنه يجب على الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة، والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية، في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض.

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