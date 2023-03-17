بولندا.. أول دولة في “الناتو” تزود أوكرانيا بمقاتلات

تواصل – فريق التحرير:

أصبحت بولندا أول عضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو” يلبي احتياجات كييف من الطائرات الحربية، بعد اعتزامها تزويد أوكرانيا بعشرات المقاتلات من طرازMiG-29.

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4 طائرات حربية

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بحضور نظيره التشيكي بيتر بيفل: إننا “نعتزم تسليم كييف 4 طائرات حربية سوفيتية الصنع في غضون الأيام القليلة المقبلة”،.

واستخدم كلمة بولندية لوصف العدد الإجمالي ما بين 11 و19، حسب وكالة “أسوشيتد برس”. وأضاف دودا أن “المقاتلات من طرازMiG-29”.

وأكد أن “هذه الخطوة تأتي بهدف تلبية احتياجات أوكرانيا الملحة للطائرات الحربية للدفاع عن نفسها في الحرب الروسية”.

وبولندا أيضًا أول دولة في الناتو تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

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دول أخرى سترسل طائرات

وفي تصريح الأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إن “دولا أخرى تعهدت بإرسال طائرات ميغ إلى كييف”، دون تحديد تلك الدول.

وأشارت كل من بولندا وسلوفاكيا – في وقت سابق – إلى أنهما على استعداد لارسال مقاتلات لكييف، ولكن فقط كجزء من تحالف دولي أوسع يتخذ الخطوة نفسها.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

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