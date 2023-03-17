الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاد إلى الصلاة وأقلع عن المخدرات.. اعترافات صاحب مقطع شهير من داخل السجن (فيديو)
أمانة الطائف تعزز البرنامج الموسمي في رمضان بــ 250 مراقبًا ميدانيًا
بولندا.. أول دولة في “الناتو” تزود أوكرانيا بمقاتلات
3 أسباب لارتفاع أسعار النفط بنسبة 1%
انتعاش أسعار الذهب في أفضل أداء أسبوعي
“القاتل الصامت” يغزو دولة عربية.. ووزارة الصحة تتحرك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بولندا.. أول دولة في “الناتو” تزود أوكرانيا بمقاتلات

بولندا.. أول دولة في “الناتو” تزود أوكرانيا بمقاتلات

بولندا.. أول دولة في “الناتو” تزود أوكرانيا بمقاتلات
١٢:٣٨:٥٢ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصبحت بولندا أول عضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو” يلبي احتياجات كييف من الطائرات الحربية، بعد اعتزامها تزويد أوكرانيا بعشرات المقاتلات من طرازMiG-29.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية

4 طائرات حربية

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بحضور نظيره التشيكي بيتر بيفل: إننا “نعتزم تسليم كييف 4 طائرات حربية سوفيتية الصنع في غضون الأيام القليلة المقبلة”،.

واستخدم كلمة بولندية لوصف العدد الإجمالي ما بين 11 و19، حسب وكالة “أسوشيتد برس”. وأضاف دودا أن “المقاتلات من طرازMiG-29”.

وأكد أن “هذه الخطوة تأتي بهدف تلبية احتياجات أوكرانيا الملحة للطائرات الحربية للدفاع عن نفسها في الحرب الروسية”.

وبولندا أيضًا أول دولة في الناتو تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مسؤول أوروبي يكشف سر منع أوكرانيا من عضوية الاتحاد

دول أخرى سترسل طائرات

وفي تصريح الأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إن “دولا أخرى تعهدت بإرسال طائرات ميغ إلى كييف”، دون تحديد تلك الدول.

وأشارت كل من بولندا وسلوفاكيا – في وقت سابق – إلى أنهما على استعداد لارسال مقاتلات لكييف، ولكن فقط كجزء من تحالف دولي أوسع يتخذ الخطوة نفسها.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

اقرأ أيضًا:

رئيس “فاغنر” الروسية يعلن عزمه الترشح لرئاسة أوكرانيا في 2024

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا أول دولة في الناتو تزود أوكرانيا بمقاتلات الحرب الروسية الأوكرانية بولندا روسيا طائرات حربية كييف مقاتلات

مواد ذات صلة

المزيد
مغرداً عبر «كوني حرة».. خطيب بالرياض: أكثر من يسلم في أوروبا هم النساء

مغرداً عبر «كوني حرة».. خطيب بالرياض: أكثر من يسلم في أوروبا هم النساء

١٠:١٩ ص، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠١٧
كورونا.. تسجيل إصابة جديدة لمواطنة بالطائف

كورونا.. تسجيل إصابة جديدة لمواطنة بالطائف

٠٨:٢٥ م، الجمعة، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٤
ألمانيا.. هجوم بقنابل «المولوتوف» على مقر جمعية إسلامية

ألمانيا.. هجوم بقنابل «المولوتوف» على مقر جمعية إسلامية

١٢:٥٦ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
الأربعاء المقبل.. «الشورى» يناقش إلزام الجهات الحكومية بنقل «أموال القاصرين» لهيئة الولاية

الأربعاء المقبل.. «الشورى» يناقش إلزام الجهات الحكومية بنقل «أموال القاصرين» لهيئة الولاية

٠٨:٢٦ م، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *