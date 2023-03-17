العالم في أسبوع.. ولي العهد يدشن “طيران الرياض” والإعلان عن ساعات الدوام في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، العامة، يوم الأحد الماضي، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزًا رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان ستكون خمس ساعات فقط، تبدأ عند الساعة العاشرة صباحا وتنتهي عند الساعة الثالثة عصرًا طيلة أيام الشهر المبارك.

وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لايتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وقال المتحدث سعد آل حماد، إنه غير صحيح ما يتم تداوله حيال زيادة إجازة العمل الأسبوعية إلى 3 أيام، خلال الأسبوع الواحد، ويجب تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية الخاصة بالوزارة.

أعلن “حساب المواطن” يوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس قبل الماضي.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (اضغط هنا)

شهدت قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، حادثة مأساوية حيث توفي أربعة أطفال من أسرة واحدة، بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم يوم الإثنين.

وتتسبب سيول وادي أبو حْتاره بمعاناة ومخاطر لأهالي قرى مشلحة منذ أكثر من 15 عامًا، حيث إن السبيل الوحيد للوصول لقريتهم ومنازلهم هو عبور الوادي دخولاً أو خروجًا.

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن نبأ سار لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأضاف، أنه أصبح بإمكانهم زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة من دون اشتراط مهنة محددة

ثانيًا – دوليًا

يبدو أن إيران فُتحت شهيتها للمصالحة مع الخليج بعد نجاح اتفاقها مع المملكة الذي احتضنته بكين الجمعة الماضية.

وأعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين، التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية عام 2016، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية.

أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، يوم الثلاثاء، اصطدام طائرة مقاتلة روسية، بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، بينما صرح البنتاجون عن “أعمال عدوانية” روسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، بيانًا، أوضح أن الحادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية، مضيفا: “أسقطنا طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية”.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصًا حتى مساء السبت الماضي.

وقال رئيس “آفاد” يونس سيزر، في تصريح صحفي، إن 47 ألفًا و975 شخصًا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيًا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 من فبراير الماضي.