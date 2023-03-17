3 أسباب لارتفاع أسعار النفط بنسبة 1%

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة بنسبة 1%، وأنهت بذلك سلسلة خسائر استمرت طوال ثلاثة أيام سابقة.

3 أسباب لارتفاع أسعار النفط

وترجع أسباب ارتفاع أسعار النفط إلى:

– انتعاش الطلب في الصين.

– الاجتماع الذي تم بين المملكة وروسيا مما أدى إلى تهدئة الأسواق.

– أدت الأزمة المصرفية إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية والنفطية العالمية هذا الأسبوع.

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ارتفاع العقود الآجلة

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا إلى 75.51 دولار للبرميل. وكانت قد أنهت أمس الخميس سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام وسجلت ارتفاعا 1.4 في المائة عند التسوية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 69.13 دولار للبرميل، بعدما سجل أمس ارتفاعا 1.1 في المائة عند الإغلاق.

وبحسب “رويترز”، سجلت عقود الخامين أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر عند نحو 10 في المئة.

وتراجع النفط وأصول عالمية أخرى هذا الأسبوع بينما دفع انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الحكومتين الأمريكية والسويسرية إلى السعي لدعم السيولة لدى البنوك.

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انتعاش الطلب في الصين

ودعمت توقعات المحللين بشأن انتعاش الطلب في الصين ارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع، فيما اتجهت صادرات الخام الأمريكية إلى الصين في مارس إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين ونصف.

وقالت المحللة تينا تينج من سي.إم.سي ماركتس، إن انتعاش الطلب في الصين سيكون إيجابيا بالنسبة لأسعار النفط إذا أظهرت البيانات القادمة تعافيًا جيدًا لاقتصاد البلاد.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء “حركة المرور على الطرق والسفر الجوي في الصين تنمو بقوة في حين ظهرت بوادر تحسن في الاقتصادات المتقدمة”.

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