انتعاش أسعار الذهب في أفضل أداء أسبوعي

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ارتفعت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، مدفوعة بضعف الدولار، وعدم اليقين بشأن مستقبل أزمة المصارف العالمية الراهنة.

الذهب نحو أكبر مكاسب أسبوعية

وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذًا آمنًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1928.08 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1932.10 دولار.

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وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2% منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك SVB في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وضخت بنوك أمريكية كبيرة أمس الخميس 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك First Republic ؛ لإنقاذه بعدما علق في الأزمة.

وجاء ذلك بعدما قال بنك Credit Suisse إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة بعدما وصلت إليه تبعات الانهيار.

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المعادن الأخرى

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 21.89 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 980.33 دولار، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1443.80 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية، ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

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