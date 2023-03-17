“القاتل الصامت” يغزو دولة عربية.. ووزارة الصحة تتحرك

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة الأردنية من تفاقم الإصابات بمرض السكري “القاتل الصامت” في البلاد، وقالت إن الأعداد في ارتفاع مستمر، مما يثير قلقًا بالغًا لا سيما بإطلالة شهر الصيام الفضيل.

وكان أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور رائد الشبول، قد افتتح فعاليات المؤتمر الثاني “الصيام والسكري” الذي يعقده مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة بالتعاون مع الجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم والسكري على مدى يومين.

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أرقام صادمة لـ “القاتل الصامت” في الأردن

وأوضح الشبول أن المؤشرات المستخلصة من الدراسات العديدة التي قامت بها وزارة الصحة تشير إلى أن نسبة الإصابة بالسكري (في حالة الصيام) في اضطراد مستمر.

وارتفعت نسبة الإصابة بالسكري في الفئة العمرية من 45 إلى 69 في عام 2007، من 16% إلى 20%، حسب المسح الوطني التدريجي عام 2019، إضافة إلى نسبة السكري الكامن التي وصلت إلى 14%.

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60% مصابون بـ السمنة في الأردن

وبين الشبول أن الإصابة بفرط زيادة الوزن والسمنة تثير قلقا بالغًا، حيث أن أكثر من 60% من الأشخاص مصابون بزيادة الوزن والسمنة.

ولا تقف السمنة في الأردن عند الكبار فقط، فهناك 27.8% من الفئة العمرية من 6-12 سنة ممن يعانون من الوزن الزائد والسمنة حسب مسح نقص المغذيات الدقيقة.

وعند النساء 69%، والرجال 53%، كما أن أكثر من 25% من المواطنين لا يمارسون النشاط البدني.

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جهود وزارة الصحة

وأوضح أن وزارة الصحة تولي الاختصاصات الطبية اهتماما ملحوظا وخاصة اختصاص السكري وتفرعاته.

وأكد أن الوزارة سعت منذ عام 2012 إلى:

– إنشاء مركز موحد لعلاج ومتابعة جميع التخصصات المتعلقة بمرض السكري والغدد الصم وأمراض الاستقلاب.

– تدشين مركز للسكري والغدد الصم في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين، وعيادة لأمراض السمنة.

– إنشاء مركز للغدد الصماء والسكري في مستشفى البشير

وقالت الوزارة إن تهدف بذلك إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى السكري وما يتبعها من أمراض وتداخلات جراحية.