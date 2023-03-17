“حساب المواطن”: يجب الإفصاح عن “البدلات” و”الدخل” للاستفادة من دعم البرنامج

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن “البدلات” وكامل “الدخل” في حال التقديم للاستفادة من دعم البرنامج.

جاء ذلك عبر الإجابة عن سؤال أحد المتابعين: هل يتم احتساب البدلات ضمن إجمالي الدخل؟

الإفصاح عن “البدلات” وكامل “الدخل”

وأجاب حساب دعم المستفيدين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه “لا بد من الإفصاح عن المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإضافة إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.

بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 64

أعلن “حساب المواطن” بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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كيفية تقديم اعتراض على الدفعة 64

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- تسجيل الدخول وكلمة المرور لحسابك الشخصي.

3- تسجيل الاعتراض وذكر السبب.

4-اضغط على أيقونة حفظ.

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الدفعة 64 من حساب المواطن

وأودع “حساب المواطن”، مبالغ الدعم للدفعة 64 في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مارس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وسبق أن نوه “حساب الموطن” بأن ظهور عبارة “الموافقة على الاعتراض”، “يعني ذلك بأنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.