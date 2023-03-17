7 إنجازات مهمة.. مطار الملك فهد ضمن أفضل 100 في العالم

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حقق مطار الملك فهد الدولي إنجازًا جديدًا، بعد أن حصل على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم‪.

جاء ذلك في إعلان نتائج تقييم منظمة ‪Skytrax والذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم خلال معرض ‪Passenger Terminal EXPO الذي أقيم يوم الأربعاء في العاصمة الهولندية أمستردام..

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7 إنجازات لـ مطار الملك فهد الدولي‪

ووفقًا لنتائج التقييم، سجل المطار إنجازًا جديدًا وفق الآتي:

1 – تقدم إلى المركز 44 ضمن أفضل 100 مطار في العالم.

2 – حصل على المركز الأول كأفضل مطار إقليمي على مستوى الشرق الأوسط.

3 – المركز الخامس في فئة أفضل مطارات دولية بالعالم (5-10 مليون مسافر).

4 – حقق المركز السادس في تصنيف أفضل موظفين مطار على مستوى الشرق الأوسط.

5 – المركز السابع في تصنيف أفضل المطارات على مستوى الشرق الأوسط.

6 – حصل على المركز التاسع بين أفضل المطارات الإقليمية في العالم.

7 – المركز السابع في تصنيف أنظف المطارات في الشرق الأوسط.

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مسيرة تنموية شاملة

وأكًد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني على أن هذه النتائج تأتي ثمرة لما يحظى به القطاع من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

كما أشاد الحسني بالجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لكافة العاملين بمطار الملك فهد الدولي من جميع القطاعات لتقديم أفضل تجربة للمسافرين.

وشدد على المضي قدمًا في الإسهام لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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