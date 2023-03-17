“الفاو”: نحتاج 71 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن خلال 2023

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قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إنها تحتاج 71 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن خلال 2023، وتقديم المساعدات الزراعية الإنسانية.

تمويل يبلغ 71 مليون دولار

وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 التي أصدرتها اليوم، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار.

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مساعدات زراعية إنسانية

وأكدت المنظمة أن هذا التمويل لتنفيذ وتقديم مساعداتٍ زراعية إنسانية، وتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي، ليستفيد منه 2.67 مليون شخص، خلال 2023.

ربع المبلغ المطلوب

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت في أواخر فبراير الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليارات دولار لليمن.

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وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، على دعم المملكة المتجدد للسلام في اليمن، ولجهود المبعوث الأممي.

وقال الوزير، في كلمته، خلال الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الخميس الماضي:

“إن المملكة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين”.

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دعم المجلس الرئاسي

وشدد الوزير على موقف المملكة الداعم لمجلس الرئاسة اليمني، لتمكينه من تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة.

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حوار يمني

وفي وقت سابق من مارس الجاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، في موسكو، أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار.

وأضاف فرحان، وبعد ذلك، يكون هناك إطلاق حوار يمني – يمني يضمن استقرار اليمن وازدهاره، وأن المملكة تتحاور مع كل الشركاء بما في ذلك واشنطن حول القضايا الدولية.

اتفاق تبادل المحتجزين

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، السبت الماضي، الأطراف اليمنية للنقاش حول إطلاق سراح المحتجزين.

وأعرب عن أمله في استعداد أطراف النزاع في البلاد للانخراط مناقشات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين.

وحث حروندبرج على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به بشأن إطلاق سراح المحتجزين.