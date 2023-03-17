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“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على نجران و5 مناطق بالمملكة

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على نجران و5 مناطق بالمملكة

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على نجران و5 مناطق بالمملكة
٠٩:٢٧:٢٨ ص، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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هطول أمطار مصحوبة برياح على 6 مناطق

وبين المركز أن هذه الحالة ستشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط.

ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

وأكد التقرير أنه خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، وتصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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