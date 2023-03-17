الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
احذروا تعرضهم للحزن والاكتئاب.. نصيحة مهمة للأبناء تجاه الآباء وكبار السن
خطوة مفاجئة.. فيسبوك يعاقب روسيا بهذا القرار
تعرف على ميزة تحويل الصور إلى استيكرات في الواتساب (فيديو)
هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية
الغذاء والدواء: 8 أطعمة تعالج فقر الدم “الأنيميا”
استشاري: 3 معتقدات تمنع من التعافي بعد التعرض لـ”الصدمات النفسية”

الرئيسية

 /

منوعات

 /

احذروا تعرضهم للحزن والاكتئاب.. نصيحة مهمة للأبناء تجاه الآباء وكبار السن

احذروا تعرضهم للحزن والاكتئاب.. نصيحة مهمة للأبناء تجاه الآباء وكبار السن

احذروا تعرضهم للحزن والاكتئاب.. نصيحة مهمة للأبناء تجاه الآباء وكبار السن
٠٣:٠٨:٥٢ ص، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت جمعية وقار لمساندة كبار السن على أهمية رعاية الآباء وكبار السن وتفقد أحوالهم بين الحين والآخر، حتى لو فضلوا العيش بمفردهم في منازلهم التي قضوا فيها سنوات شبابهم.

انعزال كبار السن

وقالت جمعية وقار، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “هناك البعض من كبار السن يفضل العيش وحيداً والانعزال عن أسرته في منزل خارج المنطقة التي يعيش فيها أبنائه , لكن هذا لا يسقط حقهم على أبنائهم من تفقدهم ورعايتهم وفق وضعهم الصحي.

اقرأ أيضاً:

النيابة العامة توضح عقوبة الإخلال برعاية كبار السن

مشاعر الحزن والاكتئاب

وتابعت جمعية وقار “تؤكد العديد من الدراسات أنه من الأفضل لكبير السن أن يبقى بالمنزل الذي عاش فيه منذ شبابه ما أمكن ذلك، حتى لا يُصاب بالحزن والاكتئاب”.

يذكر أن جمعية وقار لمساندة كبار السن عبارة عن جمعية خيرية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف الجمعية لمساندة كبار السن ودعم حقوقهم، ورفع مستوى الاهتمام بمكانتهم ودورهم في المجتمع.

اقرأ أيضاً:

تحذير.. النوم لفترات طويلة مؤشر على إصابة كبار السن بهذا المرض

الكلمات الدلالية:
الآباء الأبناء حماية كبار السن رعاية كبار السن عزلة كبار السن كبار السن

مواد ذات صلة

المزيد
سعودي يبتكر سيارة إسعاف تطير لإنقاذ المصابين

سعودي يبتكر سيارة إسعاف تطير لإنقاذ المصابين

١٢:٠٢ ص، الأربعاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٤
لماذا عليك غلق باب غرفتك عند النوم؟.. 4 أسباب مهمة

لماذا عليك غلق باب غرفتك عند النوم؟.. 4 أسباب مهمة

٠٧:٢٤ م، الأحد، ١٦ يناير ٢٠٢٢
بالفيديو.. ذعر على مركب تحته حيتان ضخمة

بالفيديو.. ذعر على مركب تحته حيتان ضخمة

٠٩:٠٤ م، الأثنين، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨
ما حكم تخفيف شعر حاجب الرجل.. جائز في هذه الحالة

ما حكم تخفيف شعر حاجب الرجل.. جائز في هذه الحالة

٠١:٢٧ ص، الخميس، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *