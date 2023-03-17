احذروا تعرضهم للحزن والاكتئاب.. نصيحة مهمة للأبناء تجاه الآباء وكبار السن

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أكدت جمعية وقار لمساندة كبار السن على أهمية رعاية الآباء وكبار السن وتفقد أحوالهم بين الحين والآخر، حتى لو فضلوا العيش بمفردهم في منازلهم التي قضوا فيها سنوات شبابهم.

انعزال كبار السن

وقالت جمعية وقار، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “هناك البعض من كبار السن يفضل العيش وحيداً والانعزال عن أسرته في منزل خارج المنطقة التي يعيش فيها أبنائه , لكن هذا لا يسقط حقهم على أبنائهم من تفقدهم ورعايتهم وفق وضعهم الصحي.

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مشاعر الحزن والاكتئاب

وتابعت جمعية وقار “تؤكد العديد من الدراسات أنه من الأفضل لكبير السن أن يبقى بالمنزل الذي عاش فيه منذ شبابه ما أمكن ذلك، حتى لا يُصاب بالحزن والاكتئاب”.

يذكر أن جمعية وقار لمساندة كبار السن عبارة عن جمعية خيرية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف الجمعية لمساندة كبار السن ودعم حقوقهم، ورفع مستوى الاهتمام بمكانتهم ودورهم في المجتمع.

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هناك البعض من #كبار_السن يفضل العيش وحيداً والإنعزال عن أسرته في منزل خارج المنطقة التي يعيش فيها ابنائه , لكن هذا لا يسقط حقهم على أبنائهم من تفقدهم ورعايتهم وفق وضعهم الصحي.#وقار — جمعية وقار لمساندة كبار السن (@waqarorg) March 16, 2023