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خطوة مفاجئة.. فيسبوك يعاقب روسيا بهذا القرار
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خطوة مفاجئة.. فيسبوك يعاقب روسيا بهذا القرار

خطوة مفاجئة.. فيسبوك يعاقب روسيا بهذا القرار

خطوة مفاجئة.. فيسبوك يعاقب روسيا بهذا القرار
٠٣:٠٨:٢٣ ص، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حجبت شركة ميتا صفحة إحدى وسائل الإعلام الروسية، على موقع فيسبوك والتي تضم أكثر من 17 مليون متابع.

بدون إنذار

وقالت مديرة الأخبار في قناة RT Arabic على حسابها في تويتر إن: “صفحة RT العربية التي تضم 17 مليون متابع غير متوفرة على فيسبوك. فجأة حجبونا من هناك بدون إخطار أو تعليقات”.

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الدعم الفني لفيسبوك

وككل مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم نحو 3 مليارات، صرحت إدارة الصفحة أنها تقدمت باستفسار لإدارة الدعم الفني بموقع “فيسبوك”، وأنها “في انتظار الرد”، حسب مواقع إخبارية.

حرية التعبير المزعومة

وقال موقع RT Arabic إن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة مكثفة وممنهجة لمنع شبكة قنوات RT بعدة لغات حول العالم من عرض وجهة نظرها، في الوقت الذي نستمع فيه إلى شعارات غربية وأوروبية وأمريكية رنانة حول “حرية الكلمة” و”حرية التعبير” و”الحق في المعرفة”.

الكلمات الدلالية:
الإعلام الروسي تحديث فيسبوك حجب صفحة إعلامية شركة ميتا فيسبوك موقع RT Arabic

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