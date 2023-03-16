تعرف على ميزة تحويل الصور إلى استيكرات في الواتساب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، وصول ميزة تحويل الصور إلى استيكرات في طبيق التراسل الفوري “الواتساب”.

ميزة تحويل الصور إلى استيكرات

وقال الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إن الميزة نزلت في تطبيق الواتساب في التحديث الأخيرة للبرنامج.

– الضغط المطول على الصورة

– السحب أو اختيار نسخ

– الذهاب إلى الواتساب

– الضغط على الدردشات

– ضغط ثم اختيار نسخ

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في سياق آخر، يستعد تطبيق “واتساب” لإطلاق ميزة جديدة خاصة تتعلق بالنشرات الإخبارية “Newsletter” يمكنه من خلالها منافسة المواقع والمنصات الإخبارية.

وهذه الميزة الجديدة تتيح إنشاء قناة لنشر المحتوى الإخباري لمجموعة كبيرة من الأفراد، على أن يكون التواصل في اتجاه واحد أي أن «مدير المجموعة» فقط هو صاحب الحق في إرسال الرسائل.

نشر المحتوى والأخبار عبر “واتساب”

وتُسهل هذه الميزة عملية نشر المحتوى والأخبار عبر “واتساب” دون وضع حد أقصى لعدد المشتركين في أي قناة.

وتوجد هذه الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من التطبيق الذي يحمل رقم «2.23.5.3».

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