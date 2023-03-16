الغذاء والدواء: 8 أطعمة تعالج فقر الدم “الأنيميا”

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أكدت هيئة الغذاء والدواء أن أعراض فقر الدم أو ما يُعرف بـ “الأنيميا” تتعدد ما بين ضعف عام وأعراض هضمية.

وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن تفادي فقر الدم من خلال احتواء الوجبات الغذائية على مصادر الحديد الحيوانية والنباتية.

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أعراض فقر الدم

وحددت الهيئة، أعراض فقر الدم كالتالي:

– ضعف عام

– تعب

– خمول

– أعراض هضمية

– مشاكل بالتركيز والذاكرة

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن مصادر الحديد تتنوع بين المصادر الغذائية الحيوانية والمصادر الغذائية النباتية.

مصادر الحديد الحيوانية

• اللحوم

• الدجاج

• الأسماك

• البيض

مصادر الحديد النباتية

– الخضروات

– المكسرات

– البقوليات

– الأرز

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