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هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية
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هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية
٠٢:٤٧:٤١ ص، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام، مساء أمس الخميس، بأن سكان ولاية مرسين في تركيا، شعروا بهزة أرضية، بلغت قوّتها 4.6 درجات ومركزها البحر المتوسط.

كهرمان مرعش

وكانت هزة أرضية أخرى، ضربت الثلاثاء الماضي ، كهرمان مرعش جنوبي تركيا، بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر، بينما لم يتم الإعلان عن خسائر.

زلزال مدمر 

وفي السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر، جنوب تركيا، وشمال سوريا، وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، وتسبب في أضرار لملايين البشر.

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ضحايا الفيضان

وباللامس، أفادت وكالات أنباء، بارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات في منطقة الزلزال بتركيا إلى 16 قتيلا، في حصيلة ليست نهائية.

فيضانات تضرب ولاية وشانلي أورفة

ولقي 9 أشخاص مصرعهم، أمس الأربعاء، جراء فيضانات ضربت ولاية وشانلي أورفة، جنوب شرق تركيا، فيما غمرت المياه أمس شوارع وأزقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء المدينة.

آلاف الهزات الارتدادية 

وفي وقت سابق، كشفت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن تركيا تعرضت لـ 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 من فبراير الماضي.

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