استشاري: 3 معتقدات تمنع من التعافي بعد التعرض لـ”الصدمات النفسية”

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أوضح د. منصور العسيري استشاري علم النفس بعض العوامل التي تمنع التعافي بعض التعرض للصدمات النفسية.

وقال العسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ٣ معتقدات عادة ما تمتعنا من التعافي بعد التعرض لصدمات نفسية:

الصدمات النفسية

1- الشخصنة: وهو الشعور أننا المسؤولون ١٠٠٪ عن المشاكل التي وقعنا فيها

2- الكلية: وهو الشعور أن المشكلة قامت بالتأثير على جميع جوانب حياتنا

3- الحتمية وهو الشعور أن التأثيرات السلبية الناتجة من الصدمات النفسية التي تعرضنا لها سوف تبقى مدى حياة.

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5 نصائح للتخلص من حالة الإرهاق والقلق النفسي

يشكو البعض من مشاكل التعب والقلق والإرهاق، نتيجة أعباء العمل والمسؤوليات الكثيرة، مما قد يؤثر على رفاهيتهم النفسية والعقلية على المدى البعيد.

ويجب اتخاذ بعض الإجراءات التي تقلل من التعب والحفاظ على الصحة النفسية.

وينصح الخبراء، باتباع مجموعة من النصائح التي أوردتها المرشدة الصحية كارينا أنترام في كتابها “تخلص من الإرهاق”، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:

5 نصائح للتخلص من الإرهاق

النظام الغذائي والأطعمة المناسبة

بحسب كارينا، فإن تناول الأطعمة المناسبة يساعد الجسم وجهاز المناعة والأمعاء، إضافة إلى تغذية العقل، وتنصح بإضافة مزيج من المكسرات والبذور إلى العصيدة أو العصائر أو السلطات للتخلص من الشعور المستمر بالتعب.

صحة الأمعاء

توضح كارينا أن صحة الأمعاء مهمة للغاية للصحة العقلية، لذا لا بد من التركيز على الأطعمة النباتية والمحمرة التي تحتوي على البكتريا المفيدة للأمعاء. كما تنصح الخبيرة، باستخدام تقنيات تقليل التوتر مثل تمارين التنفس التي تقلل التوتر في الأمعاء.

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القدر الكافي من النوم والرياضة

النوم وممارسة الرياضة هما عاملان أساسيان يحتاجهما المرء للتخلص من التعب وتحقيق المزيد من الرفاهية النفسية.

تحديد هدف في الحياة

يمكن تحديد هدفك في أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل الحياة، وهو عامل محفز للإنسان للوصول إلى مبتغاه. ورغم أن تحقيق الهدف قد يتطلب جهوداً مضنية، إلا أنك ستشعر بالراحة والسعادة عند تحقيقه.

تناول مرق العظام

تقول كارينا إن مرق العظام مفيد للأمعاء والبشرة والأظافر نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين. إضافة إلى ذلك تنصح بتناول الأرز البني والخضراوات كوجبة خفيفة مغذية تساهم في تحسين الصحة.

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