الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري يحذر من استخدام الهاتف في دورات المياه؟ يسبب هذا المرض
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
ماذا تعرف عن مرض الوسواس القهري.. الأسباب وطرق العلاج؟
الزعاق يوضح: اليوم أول موسم الحميمين
احتجاجات فرنسا مستمرة بعد إقرار قانون التقاعد واعتقال 37 متظاهرا
بعد اختفاء 2.5 طن.. ماذا يعني وجود يورانيوم في ليبيا

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري يحذر من استخدام الهاتف في دورات المياه؟ يسبب هذا المرض

استشاري يحذر من استخدام الهاتف في دورات المياه؟ يسبب هذا المرض

استشاري يحذر من استخدام الهاتف في دورات المياه؟ يسبب هذا المرض
٠١:٣٨:٣١ ص، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، من خطورة استخدام الهاتف الجوال في دورات المياه.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن استخدام الجوال أثناء قضاء الحاجة يطول الوقت في دورات المياه وبالتالي يزيد خطر الاصابة بالبواسير”.

أضرار شرب الماء ليلاً

وكان د. عبدالله الذيابي قد حذر من أضرار شرب الماء بكثرة أثناء فترات الليل، موضحاً أن ذلك يتسبب في الأرق والحرمان من النوم.

اقرأ أيضا:

هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟ الذيابي يجيب

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مفاده “هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟”.

وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله: “إن الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد”.

شرب الماء خلال النهار

وأضاف الذيابي : “لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار”.

في سياق متصل، يؤكد الخبراء، أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية محددة من الماء يوميًا حسب عمره وجنسه ، لذلك يحتاج جسم الرجل إلى حوالي 3 لترات والمرأة تحتاج إلى حوالي 2.2 لتر.

اقرأ أيضا:

«الذيابي» يوجه 3 نصائح لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي اللحوم

الكلمات الدلالية:
البواسير الهاتف الهواتف دورات المياه مرض البواسير

مواد ذات صلة

المزيد
اقضِ على الشخير بزيت النعناع

اقضِ على الشخير بزيت النعناع

١٠:٣٧ ص، الأحد، ٢٢ يوليو ٢٠١٨
نصائح وتحذيرات مهمة عند استخدام «كمادات الماء الساخن» (إنفوجرافيك)

نصائح وتحذيرات مهمة عند استخدام «كمادات الماء الساخن» (إنفوجرافيك)

٠٨:٠٣ م، الأحد، ٠٤ مارس ٢٠١٨
10 إجراءات مهمة لحماية مرضى السكري من كورونا

10 إجراءات مهمة لحماية مرضى السكري من كورونا

٠٢:١٧ ص، الأثنين، ٠١ مارس ٢٠٢١
هل كل الدهون ضارة بالصحة؟.. «خبراء التغذية» يكشفون السر

هل كل الدهون ضارة بالصحة؟.. «خبراء التغذية» يكشفون السر

٠٥:٥٦ م، الثلاثاء، ١٢ مارس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *