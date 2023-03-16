استشاري يحذر من استخدام الهاتف في دورات المياه؟ يسبب هذا المرض

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، من خطورة استخدام الهاتف الجوال في دورات المياه.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن استخدام الجوال أثناء قضاء الحاجة يطول الوقت في دورات المياه وبالتالي يزيد خطر الاصابة بالبواسير”.

أضرار شرب الماء ليلاً

وكان د. عبدالله الذيابي قد حذر من أضرار شرب الماء بكثرة أثناء فترات الليل، موضحاً أن ذلك يتسبب في الأرق والحرمان من النوم.

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هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟ الذيابي يجيب

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مفاده “هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟”.

وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله: “إن الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد”.

شرب الماء خلال النهار

وأضاف الذيابي : “لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار”.

في سياق متصل، يؤكد الخبراء، أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية محددة من الماء يوميًا حسب عمره وجنسه ، لذلك يحتاج جسم الرجل إلى حوالي 3 لترات والمرأة تحتاج إلى حوالي 2.2 لتر.

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