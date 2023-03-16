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فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين جسر لنقل المنجزات الحضارية بين البلدين

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فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين جسر لنقل المنجزات الحضارية بين البلدين

فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين جسر لنقل المنجزات الحضارية بين البلدين

فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين جسر لنقل المنجزات الحضارية بين البلدين
٠٢:٠٤:١٩ ص، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، عبدالرحمن الحربي، مقر فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين.

نقاش طلاب اللغة العربية 

واستمع خلال الزيارة إلى شرح عن محتويات المكتبة وأنشطتها الثقافية والمعرفية، كما شارك في ملتقى وحلقة نقاش مع طلاب قسم اللغة العربية بجامعة بكين بفرع المكتبة، حول اللغة والثقافة العربية ودورها في تعزيز التواصل المعرفي بين شعبي البلدين الصديقين.

جسر للتواصل 

وأشار  إلى أن فرع المكتبة بجامعة بكين يشكل واجهة مهمة للمملكة، وجسرًا للتواصل بين الجانب السعودي والجانب الصيني في نقل الإنجازات الحضارية والثقافية بين البلدين ورفع الوعي بهذه الجوانب، مفيداً أن الفرع له جهود كبيرة في الحوارات والتواصل بين الشباب والمهتمين بالثقافة العربية والصينية، وكذلك باللغة العربية وترجمة العديد من الكتب.

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150 فعالية

وأعرب السفير الحربي عن التطلع بأن يكون هناك المزيد من الفعاليات لفرع المكتبة خلال الفترة القادمة، لافتاً النظر إلى أن المكتبة قد أنجزت أكثر من 150 فعالية خلال السنوات الخمس الماضية.

يذكر أن فرع المكتبة يعد أكبر منصة عربية في جمهورية الصين الشعبية، نظرًا لما يتمتع به من وجود ما يقارب (30) ألف كتاب وقرابة (70) ألف مادة رقمية، بالإضافة إلى عدد من قواعد البيانات ويستفيد منها ما يتجاوز أكثر من ( 1500) باحث وطالب.

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بكين سفير المملكة لدى الصين فعاليات مكتبة الملك عبدالعزيز مكتبة الملك عبدالعزيز

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