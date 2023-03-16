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الزعاق يوضح: اليوم أول موسم الحميمين
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الزعاق يوضح: اليوم أول موسم الحميمين

الزعاق يوضح: اليوم أول موسم الحميمين

الزعاق يوضح: اليوم أول موسم الحميمين
٠١:٢٩:١٤ ص، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، إن: اليوم الجمعة الموافق 17 من مارس، هو أول أيام موسم الحميمين.

برد الحميمين

وشرح الزعاق أن الحميمين هو الموسم الذي تهب علينا فيه رياح باردة في أوله وحرارة في آخره، ومدته 26 يوما، وأورد أن العامة يقولون: “يا ربنا يا رحيم أكفنا برد الحميمين”.

والحميمين هو أول موسم الربيع الحار، وسمي بهذا الاسم بسبب حمو السماء، وحمو باطن الأرض، ونتيجة لهذا الحمو، تخرج الهوام والزواحف السامة.

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تقلبات حادة في رمضان

وفي وقت سابق، شرح الزعاق، أن الفترة المقبلة تشهد تقلبات جوية، وأمطار صيفية، خلال شهر رمضان المقبل.

وقال الزعاق، عبر مقطع فيديو على تويتر، إن: خلال هذه الأيام وطوال شهر رمضان سنعيش مرحلة التقلبات الجوية الحادة، وخلالها تنتشر الأمراض الموسمية المعتادة من زكام والحساسية بجميع أنواعها.

أمطار وغبار وأتربة

وفسر الزعاق أسباب التقلبات الجوية، بأن المنطقة العربية تقع بين مدار السرطان، ومدار الجدي، وهذه المنطقة تتعامد عليها الشمس طوال فترة الصيف، فالحرارة أصل في أجواءها صيفا، والبرودة مستوردة من خارجها شتاء، عبر الرياح الشتوية الشمالية، وتكون رياحه مصحوبة بغبار وأتربة، وأمطاره مشوبة بحبات برد.

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