ماذا تعرف عن مرض الوسواس القهري.. الأسباب وطرق العلاج؟

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يوضح الأطباء والمتخصصون في الطب النفسي أن مرض الوسواس القهري يعد نوعاً من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق.

ويعتري المصاب بهذا المرض أفكارا ومخاوف غير منطقية “وسواسية” تؤدي إلى تكرار بعض التصرفات إجباريًا “قهريًا”، ما يعوق نمط الحياة اليومية.

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عوامل الإصابة بالوسواس القهري

– عوامل بيولوجية: قد يكون نتيجة تغير كيميائي يحصل في أداء الدماغ.

– أسباب جينية ووراثية.

– مسببات بيئية: قد يكون بسبب عدوى والتهابات.

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سلوكيات مصابي الوساس القهري

تتفاوت سلوكيات وممارسات، مصابي الوسواس القهري وتخلف الحالة من شخص لآخر، وتظهر هذه الحالة في بعض التصرفات الشائعة ومنها:

1- الشعور بالحاجة إلى القيام بنفس المهام عدة مرات “مثل الصلاة والوضوء”.

2- تجميع والاحتفاظ بأغراض ليس لها أي قيمة ظاهرة للعيان.

3- الامتناع عن مصافحة الآخرين أو ملامسة مقبض الباب.

4- تكرار التحقق من الأمور بشكل مفرط، مثل الأقفال أو مواقد الغاز.

5- التشديد على ترتيب وتنظيم الأغراض الشخصية بشكل دائم، وبصورة ثابتة.

6- تناول مجموعة معينة وثابتة من الأغذية، ووفق ترتيب ثابت.

7- التلعثم خلال الحديث، إضافة إلى تخيلات وأفكار مزعجة لا تختفي من تلقاء نفسها، ومن شأنها أن تسبب اضطرابات النوم.

مضاعفات الوسواس القهري

• اضطراب العلاقات الاجتماعية.

• عدم القدرة على الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

• اكتئاب واضطرابات نفسية أخرى.

• أفكار وتصرفات انتحارية.

• التهاب جلدي نتيجة لغسل اليدين بشكل مستمر.

علاج الوسواس القهري

يحتلف العلاج باختلاف درجة الحالة المصاب المصاب بها المريض، ويشمل العلاج نوعين أساسيين:

1- العلاج النفسي للوسواس القهري: في الحالات البسيطة تُستخدم طريقة (التعريض ومنع الاستجابة)، وتكون عن طريق جعل المريض يواجه مثيرات الوساوس ومنعه من إصلاحها.

2- هناك طريقة أخرى تسمى (العلاج المعرفي/ الإدراكي السلوكي)، وتعتبر الأكثر نجاحًا بين الأطفال والبالغين على حد سواء.

3- الوصفات الدوائية للوسواس القهر: يتم اللجوء إلى استخدام الأدوية في الحالات المتقدمة، وغالبًا تبدأ بمضادات الاكتئاب، ومع تقدم الحالة يتم اللجوء إلى المهدئات ومعالجة آثار القلق.

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