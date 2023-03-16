احتجاجات فرنسا مستمرة بعد إقرار قانون التقاعد واعتقال 37 متظاهرا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الفرنسية، أمس الخميس، أنها اعتقلت 73 شخصا إثر الاحتجاجات ضد قانون التقاعد في باريس، بعد إقرار الرئيس إيمانويل ماكرون للقانون، دون موافقة البرلمان الفرنسي.

آلاف المتظاهرين وتوافد الآلاف من المتظاهرين على ميدان الكونكورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس، أمام البرلمان، ووقعت مشاجرات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين غاضبين، حسب وسائل إعلام.

سياسيون ضمن المتظاهرين وبثت قناة “بي أف أم” الفرنسية المحلية صورا لحشود المتظاهرين، وبينهم سياسيون، ملوّحين بأعلام ولافتات. وقال السياسي جان لوك ميلنشون، من اليسار المتطرف، لقناة “بي أف أم” إن القانون “يفتقر إلى المشروعية”.

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اعتراضات الموظفين

وتظاهر في باريس ومدن فرنسية متفرقة نحو 1.28 مليون، الأسبوع الماضي، بحسب تصريحات رسمية من وزارة الداخلية الفرنسية، بينما قدر العدد بثلاثة ملايين ونصف، من قبل الاتحاد العمالي العام في فرنسا، الداعي للاحتجاج.

وحسب وسائل إعلام فرنسبة، رأى محتجون أن القانون الجديد يفرض زيادة مدة العمل، دون مميزات واضحة للموظفين والعمال، في حين شهدت شوارع فرنسا اشتباكات متفرقة بين محتجين وعناصر أجهزة الأمن.