الخضيري يوضح حقيقة أضرار الشمع المستخدم لحفظ التفاح

تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، حقيقة أضرار الشمع المستخدم لحفظ التفاح، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

موافقة هيئات مراقبة الغذاء

وقال الخضيري: “الشمع المستخدم لحفظ التفاح وبعض الفواكه هو “إما شمع عسل أو شمع كارنوبا أو شيلاك” ووافقت عليه هيئات مراقبة الغذاء في المملكة، ومعظم الدول وليس صحيح ما يتردد عن شمع التفاح أنه ضار أو غير صحي أو مسرطن وضار! بل صالح للأكل”.

كما أرفق أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، مع تغريدته، صورة من بيان الهيئة العامة للغذاء والدواء حول مادة الشمع.

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نمو الفطريات:

وفي وقت سابق، حذر الدكتور فهد الخضيري، من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء، تجنبا لتكون السموم الغذائية.

وقال الخضير، عبر “تويتر”: “معظم دراسات التسمم الغذائي والعفن تحذّر من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء لان ذلك يزيد عامل الرطوبة ثم العفن ونمو الفطريات مما يسبب تكوّن السموم الغذائية”.

وأضاف في تغريدته: “يكفي تنقيتها ويمكن نفخها بالهواء فقط دون غسلها بالماء واعادة التجفيف لا يعيد جفافها لانها حبوب وبذور لا تقبل الرطوبة”.