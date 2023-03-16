326 قتيلا في ملاوي جراء إعصار فريدي

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أعلن لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي، جنوبي شرق أفريقيا، أمس الخميس، أن الإعصار فريدي الذي استمر لفترة استثنائية، أوقع 326 قتيلا في البلاد بحسب آخر الإحصاءات.

400 ضحية في أفريقيا

وتجاوز العدد الإجمالي للضحايا في دول جنوب افريقيا الـ 400 منذ وصول هذه الظاهرة في نهاية فبراير، حسب “الإمارات اليوم”.

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آلاف النازحين

وقال شاكويرا، خلال زيارة إلى مدينة بلانتير، جنوبي ملاوي، وتعد مركز العواصف، إنه: “منذ الأمس (الأربعاء)، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 الى 326 قتيلا”.

وأضاف: “تضاعف عدد النازحين ليصل إلى 183 ألفا و159 في ملاوي”

والإعصار الذي ضرب المنطقة مرتين متبعا مسارا حلقيا نادرا ما يسجل لدى خبراء الأرصاد الجوية، تسبب بمقتل 73 شخصاً في موزمبيق و17 في مدغشقر.

واجتاح إعصار فريدي المداري السواحل الأفريقية بأمطار غزيرة ورياح مدمرة تسببت في تعطيل خدمات النقل والاتصالات.

ضحايا الإعصار فريدي الاستوائي

وحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد قتل الإعصار فريدي الاستوائي شخصًا واحدًا على الأقلّ وتسبب بنزوح عشرات آخرين لدى عودته مرة أخرى ليضرب دولة موزمبيق بقوة.