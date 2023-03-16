ربع مليون للفائز الأول.. التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن في دورتها الـ24 .. غدًا

تواصل- واس:

تنطلق غداً التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ ( 24 ).

105 متسابق ومتسابقة:

وتنظم الدورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة (105) متسابقين ومتسابقات اكتمل وصولهم اليوم للعاصمة الرياض.

وسيتنافس المشاركون في هذه المسابقة بستة فروع، الأول:

– فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”.

– الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.

– الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.

– الرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

– الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

والسادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، حيث يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول على 250 ألف ريال لكل منهما.

من جهته عبر المشاركون في المسابقة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على جهودهم العظيمة في خدمة كتاب الله الكريم وحفظته.

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