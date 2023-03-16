ارتكب فعلًا مشينًا.. مدير فندق ياباني ينهي حياته ويترك هذه الرسالة

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أقدم مدير فندق في اليابان على إنهاء حياته بسبب اتهامات وجهت له عن عدم القيام بالنظافة اللازمة داخل الفندق.

مدير فندق ياباني:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، عن الشرطة اليابانية، فإن الرئيس السابق لفندق ياباني تاريخي توفي بإنهاء حياته لسبب أخلاقي مهني بعد التحقيق معه في قضايا تتعلق بالنظافة.

وأوضحت أن “ماكوتو يامادا” البالغ من العمر 70 عامًا واجه شكوى جنائية قدمتها الحكومة المحلية لمحافظة فوكوكا الجنوبية.

وكانت السلطات وجدت أن نزله التاريخي دايمارو بيسو، غيّر مياه حمامه المشترك مرتين فقط في السنة.

وفي التفاصيل أيضا، وجد الفحص الصحي في نوفمبر أن المياه في نزله الراقي كانت تعج ببكتيريا الليجيونيلا – وهي جرثومة قاتلة – بمعدل 3700 ضعف المستوى المسموح به.

اعتذار ورسالة حزينة:

واعتذر يامادا، الذي استقال من منصبه كرئيس للشركة في 2 مارس الجاري، علنًا بعد ظهور المعلومات.

كما ادّعى أنه لا يعرف أن القوانين المحلية تتطلب تغيير المياه أسبوعيا ، منوها أنه طلب من طاقمه عدم تغيير مياه الاستحمام لأن قلة قليلة من الناس يستخدمونها.

وقد عثر أحد المارة على يامادا ميتًا على طريق جبلي، بعد أقل من أسبوعين من استقالته من النزل.

فيما وجدت الشرطة لاحقا مذكرة يعتقد أنها من يامادا في سيارة قريبة كتب عليها: ” أنا آسف للغاية.. أشعر بالمسؤولية الأخلاقية عن كل شيء.. من فضلكم اعتنوا بالبقية”.

وتحظى الحمامات المجتمعية بشعبية في اليابان التي لديها ثقافة باستخدام الحمامات العامة حتى مع تضاؤل شعبية هذه المرافق في السنوات الأخيرة.

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