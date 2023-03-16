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مخالفة بقيمة آلف ريال هل يمكن تقسيط السداد؟ المرور يجيب

مخالفة بقيمة آلف ريال هل يمكن تقسيط السداد؟ المرور يجيب

مخالفة بقيمة آلف ريال هل يمكن تقسيط السداد؟ المرور يجيب
١١:٠٢:١٠ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن مدى إمكانية تقسيط قيمة المخالفات.

مخالفات المرور

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم عندي مخالفة بقيمة 1000 ريال هل أقدر أقسط كل شهر”؟.

وأجاب المرور بقوله “عليكم السلام، التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر. سعدنا بخدمتك”.

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وكانت الإدارة المرور العامة للمرور، قد حددت خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد، استفسر بشأن آلية وخطوات الاعتراض على المخالفات  المرورية.

خطوات الاعتراض على المخالفات

وأجابت منصة أبشر بقولها “وعليكم السلام، في حال وجود اعتراض يمكنك تقديمه عبر حسابك في بوابة أبشر”.

– الدخول لحساب أبشر

– الضغط على خدماتي

– المرور

– الاعتراض على المخالفات المرورية

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المخالفات المرورية المرور مخالفات المرور

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