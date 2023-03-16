تسمية رئيس محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض تمهيدًا لافتتاحها

تواصل- واس:

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته، اليوم ، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وعقدت الجلسة بمقر ديوان المظالم بالرياض ، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

واستهل معالي رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالأعضاء، مثمنًا للجميع اهتمامهم وجهودهم حيال مايقدم في المجلس من دراسات ومقترحات.

رئيس المحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض

من جانبه، أفاد أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس وافق على تسمية فضيلة الشيخ عبدالله بن سعد السبر، رئيسًا لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض.

كما وافق على تشكيل عدد من الدوائر في مختلف المحاكم بالمملكة، والموافقة على ترقية (45) قاضيَا على مختلف الدرجات القضائية، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يلزم بشأنها.

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