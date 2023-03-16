الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
326 قتيلا في ملاوي جراء إعصار فريدي
ربع مليون للفائز الأول.. التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن في دورتها الـ24 .. غدًا
ارتكب فعلًا مشينًا.. مدير فندق ياباني ينهي حياته ويترك هذه الرسالة
لن تصدق ما فعلته عاصفة النعيرية في “كارفان ضخم” بالصحراء (فيديو)
تسمية رئيس محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض تمهيدًا لافتتاحها
“عنصرية وكراهية”.. وفاة سجين مسلم في سجون السويد لمطالبته باستعادة أبنائه

الرئيسية

 /

محليات

 /

تسمية رئيس محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض تمهيدًا لافتتاحها

تسمية رئيس محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض تمهيدًا لافتتاحها

تسمية رئيس محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض تمهيدًا لافتتاحها
١١:٠٥:٠٧ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته، اليوم ، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وعقدت الجلسة بمقر ديوان المظالم بالرياض ، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

واستهل معالي رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالأعضاء، مثمنًا للجميع اهتمامهم وجهودهم حيال مايقدم في المجلس من دراسات ومقترحات.

رئيس المحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض

من جانبه، أفاد أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس وافق على تسمية فضيلة الشيخ عبدالله بن سعد السبر، رئيسًا لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض.

كما وافق على تشكيل عدد من الدوائر في مختلف المحاكم بالمملكة، والموافقة على ترقية (45) قاضيَا على مختلف الدرجات القضائية، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يلزم بشأنها.

اقرأ أيضا

بشرى سارة من وزير العدل حول التقاضي (فيديو)

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض رئيس محكمة التنفيذ الإدارية محكمة وزير العدل

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: إعدام المتهم بقتل المبتعث القاضي “ليس مؤكدًا”

مصادر: إعدام المتهم بقتل المبتعث القاضي “ليس مؤكدًا”

٠٢:٤٩ ص، الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤
هذا ما قاله أمير حائل لـ«مُنقذ طفل المول»

هذا ما قاله أمير حائل لـ«مُنقذ طفل المول»

٠٦:٥١ م، الأربعاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧
ضبط 138 ألف حبة كبتاجون مخبأة بـ”حلوى” و”بطاريات” في الحديثة (صور)

ضبط 138 ألف حبة كبتاجون مخبأة بـ”حلوى” و”بطاريات” في الحديثة (صور)

٠٣:٣٥ م، الأثنين، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤
القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

٠٣:٢٤ م، الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *