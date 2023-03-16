“عنصرية وكراهية”.. وفاة سجين مسلم في سجون السويد لمطالبته باستعادة أبنائه

تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب عبر منصات التواصل في السويد، بسبب وفاة الناشط المسلم حسين مفتار، حيث وجهت إدانات للسلطات السويدية واتهامات لها بالتسبب في وفاته.

وكان “منفتار”، قد وجد في زنزانته وقد فارق الحياة نتيجة سكتة قلبية بعد أن احتُجز للاشتباه بـ اختطاف ابنته من دار الخدمات الاجتماعية.

سبب اعتقال حسين مفتار:

وقالت صحيفة “إكسبريسن” السويدية إن مفتار البالغ من العمر 62 عامًا، اعتقل في مطلع شهر يناير في مطار مالمو، بحسب ، لاشتباه الشرطة في محاولته الهرب بابنته البالغة من العمر 11 عامًا.

وأوضحت أن ابنته احتُجزت في أحد دور الرعاية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية المعروفة بـ”السوسيال”، في مدينة بوروس، بدعوى تعنيف والديها لها.

وادعت أن السلطات السويدية اشتبهت في والد الفتاة باختطافها من دار الرعاية، حيث تم رصد وجوده بمدينة بوروس في 16 من شهر ديسمبر، وهو اليوم نفسه الذي اختفت فيه الفتاة، بالرغم من أنه يعيش في مدينة بيجوف.

نفي الاختطاف ووفاة مفتار:

وبحسب الصحيفة السويدية، فإن مفتار نفى خلال استجوابه بشكل متكرر، ارتباطه باختفاء طفلته، لكن تم تمديد مذكرة التوقيف مرتين دون وجود أدلة تُدينه.

ونقلت عن المدعية قولها: لقد قررت أنه لا يوجد سبب لإبقائه رهن الاعتقال لذلك رفعت أمر التوقيف، إلا أن مفتار وُجد ميتًا في زنزانته بعد قرار الإفراج عنه.

فيما اوضح إبراهيم، نجل حسين مفتار :” بحسب نتيجة الطب الشرعي، فإن والدي تُوفي نتيجة نوبة قلبية حادّة”.

وأفاد إبراهيم، بأنه وإخوته الـ4 نُقلوا سابقًا لدور الرعاية التابعة للسوسيال، وأن والديه يتعرضان لمراقبة شديدة من السوسيال منذ عام 2016، رغم إيمانه بأن والديه لم يقوما بأي فعل خاطئ بحقه وإخوته.

يذكر أن الراحل حسين مفتار شارك في حملة بدأت أواخر عام 2021 ضد “السوسيال” لاستهدافها أطفال المسلمين.

وأسفرت الحملة حينها عن تأجيج احتجاجات ضد الخدمات الاجتماعية في ستوكهولم ومناطق أخرى في البلاد.

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