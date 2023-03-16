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زوجة معتقل يمني لدى الحوثي تناشد بالإفراج عنه.. والإرياني يتفاعل
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زوجة معتقل يمني لدى الحوثي تناشد بالإفراج عنه.. والإرياني يتفاعل

زوجة معتقل يمني لدى الحوثي تناشد بالإفراج عنه.. والإرياني يتفاعل

زوجة معتقل يمني لدى الحوثي تناشد بالإفراج عنه.. والإرياني يتفاعل
١٠:٢٣:١٥ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، مع مقطع فيديو، ظهرت خلاله زوجة إعلامي يمني معتقل لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، مطالبة بالإفراج عنه.

إذلال حرائر اليمن

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يواصل عبدالملك الحوثي ومليشياته منذ الانقلاب إهانة وإذلال حرائر اليمن، وإدخال الحزن لكل منزل يمني، باستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الممنهجة، ومنها الاختطاف والاخفاء القسري، واستخدم القضاء أداة لشرعنة جرائمه، وقمع الحريات، وإسكات المناهضين لسياساته، وإرهاب القاطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرته”.

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وزير إعلام اليمن: مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات بحق صحفيين ونشطاء

ضغط دولي

وتابع الوزير: “نؤكد تضامننا المطلق مع الإعلامي أحمد حجر، ورفاقه من الإعلاميين والنشطاء المغيبين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، وندعو لضغط دولي وحقوقي لإطلاقهم فورا دون قيد أو شرط مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومعهم عشرات الآلاف من اليمنيين المغيبين في معتقلات مليشيا، ووضع حد لمعاناتهم وأسرهم”.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن اعتقال إعلاميين في اليمن معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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