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بعد ليبيا.. هزة أرضية في 3 محافظات عراقية
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بعد ليبيا.. هزة أرضية في 3 محافظات عراقية

بعد ليبيا.. هزة أرضية في 3 محافظات عراقية

بعد ليبيا.. هزة أرضية في 3 محافظات عراقية
١٠:٠٨:٢٢ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل اعلام محلية، بأن هزة أرضية، ضربت مساء اليوم محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك في العراق.

وأوضحت  المصادر بأنه “بحسب مصادر رسمية في الإقليم بلغت قوة الهزة 4.8 درجات”.

ولم يعرف بعد فيما إذا كانت هنالك خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

هزة أرضية في ليبيا:

وقبل ساعات سجل المركز الإيطالي والليبي للاستشعار، اليوم الخميس، هزة أرضية في مياه ليبيا قبالة سواحل طرابلس بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 25 كيلو متر.

بدون خسائر:

ووقعت الهزة الأرضية على تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا، بحسب ما جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم الخميس.

وأوضح المركز أنّه نظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة عن ليبيا، لم يحدث أي تأثير يذكر على المباني أو الأرواح.

زلزال باليونان:

يذكر أن وسائل إعلام يونانية، كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضى وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت أيضا وقوع هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش.

وفي الأسابيع الماضية سُجّلت هزات أرضية كبيرة كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا.

وأسفر الزلزال عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير آلاف المباني.

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الكلمات الدلالية:
العراق زلزال ليبيا هزة أرضية

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