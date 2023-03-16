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مع اقتراب الصيف.. المياه الوطنية توجه نصيحة لتقليل هدر وتبخر المياه
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مع اقتراب الصيف.. المياه الوطنية توجه نصيحة لتقليل هدر وتبخر المياه

مع اقتراب الصيف.. المياه الوطنية توجه نصيحة لتقليل هدر وتبخر المياه

مع اقتراب الصيف.. المياه الوطنية توجه نصيحة لتقليل هدر وتبخر المياه
١٠:١٣:٢٥ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة لأصحاب المسابح للتقليل من الهدر وتلوث المياه لاسيما مع اقتراب الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.

أهمية تغطية المسبح

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن تغطية المسبح يقلل الفاقد من المياه بسبب التبخر، إضافة إلى أنها خطوة مهمة لبيئة آمنة لأطفالنا”.

وأضافت المياه الوطنية “بسيطة لكن تفر.. غطيه إذا ما بتستخدمه منها تحميه من التلوث وتبخر المياه”.

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هذا وحددت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية تقديم اعتراض على فاتورة الاستهلاك للمياه بكل سهولة، من خلال الحساب الرسمي للعميل في التطبيق.

وأوضحت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تقديم شكوى اعتراض على الفاتورة، من خلال الخطوات التالية:

خطوات رفع شكوى اعتراض

1- الدخول إلى التطبيق

2- الضغط على الشكاوى

3- شكوى جديدة

4- ثم الدخول على فواتير

5- اعتراض على فاتورة

6- اختيار فاتورة المراد الاعتراض عنها

7- وصف الشكوى

8- إرسال الطلب

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المياه الوطنية تغطية المسبح شركة المياه الوطنية فصل الصيف هدر المياه

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