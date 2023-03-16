42 سلعة مشمولة في مبادرة تخفيض السلع الرمضانية.. تعرف على القائمة

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شملت مبادرة تخفيض السلع الرمضانية والأساسية 42 سلعة، والتي أطلقها اتحاد الغرف السعودية وأسواق “الهايبر ماركت” بجميع مناطق المملكة.

اتحاد الغرف السعودية:

وكان اتحاد الغرف السعودية ، بالتعاون مع منافذ البيع “الهايبر ماركت” أطلق مبادرة لتخفيض السلع الرمضانية والأساسية بجميع مناطق المملكة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

الأصناف المشمولة:

وبلغت الأصناف المشمولة في مبادرة تخفيض السلع الرمضانية والأساسية في جميع مناطق المملكة قرابة 42 سلعة.

وجاء الدجاج الطازج المحلي في مقدمة السلع، إضافة إلى المجمد المحلي والبيض العادي والبلدي.

كما اشتملت السلع على كل من “الزيوت النباتية والحليب الطازج المحلي وحليب الأطفال”.

وتضمنت أيضا :” لحم دجاج مفروم محلي ولحم بقر مفروم مجمد، ولحم ضأن محلي ومستورد، إضافة إلى لحم عجل طازج.

واشتملت قائمة السلع أيضا على الطماطم المحلية والمستوردة، والخيار والبطاطس والتفاح وغيرها من الخضروات.

قيمة الصادرات السلعية:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.4%، مقارنة بنفس المدة من عام 2021.

وأوضحت الهيئة في بياننشرته في وقت سابق، أن قيمة الصادرات السلعية بلغت 342.4 مليار ريال في الربع الرابع 2022، مرتفعة عن 321.9 مليار ريال بنفس المدة من 2021.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 31.7 مليار ريال بنسبة 31.2% حيث بلغت قيمتها 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال في الربع الرابع 2021.

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