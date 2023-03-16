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برنامج ريف يوضح آلية حل مشكلة تعليق الموقع لدى البعض
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برنامج ريف يوضح آلية حل مشكلة تعليق الموقع لدى البعض

برنامج ريف يوضح آلية حل مشكلة تعليق الموقع لدى البعض

برنامج ريف يوضح آلية حل مشكلة تعليق الموقع لدى البعض
١٠:٢٣:٠٢ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج ريف، وهو برنامج حكومي مخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، آلية حل مشكلة تعليق الموقع لدى البعض.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مغرد قال فيه “الموقع لا يفتح معي لماذا؟ وما هو الحل؟”.

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وأجاب برنامج ريف بقوله “حياك الله، بإمكانك الدخول عن طريق الحاسب الآلي باستخدام المتصفحات التالية: firefox، أو Google Chrome، نشكر لك تواصلك.”.

التسجيل في برنامج ريف

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف مدى إمكانية التسجيل في البرنامج أكثر من مرة للاستفادة من الدعم.

وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى التسجيل في البرنامج مرة ثانية.

الدعم سنة كحد أقصى

وتفاعل برنامج ريف مع سؤال المغرد بقوله “حياك الله، يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة مرة واحدة ولمدة سنة كحد أقصى، نشكر لك تواصلك”.

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الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية:

– في البداية يقوم المستفيد بالدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية

– إدخال بيانات الدخول في الحقول المخصصة

– تضغط تسجيل الدخول واختيار الخدمات الالكترونية

– يطلب منك كتابة رقم الهوية والطلب في المكان المحدد

– أخيرا انقر على بحث لتشاهد التفاصيل

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هل يمكن التسجيل أكثر من مرة في برنامج ريف؟

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