أهم 10.. غرق 3 أطفال في سيول جازان ووفاة عائلة في حادث وتنفيذ حكم الشرع في أحد الإرهابيين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

“مدني جازان” ينتشل 3 أطفال من مياه السيول

انتشل مدني ‎جازان جثامين 3 أطفال جرفتهم السيول لأودية في محافظتي صبيا والريث… المزيد هنا

“وول ستريت جورنال”: إيران توافق على شرط المملكة بوقف تسليح الحوثيين

قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون، إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى حلفائها.. المزيد هنا

صدمة كبيرة.. وفاة زوجين وأبنائهما الأربعة على طريق الرياض وادي بن هشبل

توفي 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري مروع على طريق الرياض وادي بن هشبل.. المزيد هنا

عاجل.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد المواطنين الإرهابيين في مكة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانٍ في منطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:.. المزيد هنا

فيديو يوثق الحادثة.. العثور على طفل مات غرقًا في سيول جازان

انتشلت فرق الدفاع المدني، جثة طفل لقي حتفه ضمن 4 أربعة أشقاء قضوا غرقًا، في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان يوم الثلاثاء.. المزيد هنا

“التنمية الاجتماعية” يكشف عن دعم مالي لتشجيع الأسر على العمل بهذا القطاع

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم دعم مالي لا يتجاوز 50 ألف ريال، عن طريق وسطاء التمويل.. المزيد هنا

“الخضيري” يوجه نصائح هامة لمرضى السكر والضغط في رمضان (فيديو)

قدم أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، نصائح لمرضى الضغط والسكر في رمضان.. المزيد هنا

توقعات “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الأحد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تقريرا،، بشأن حالة الطقس، على عدة مناطق بالمملكة،.. المزيد هنا

مسؤول إيراني: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية

قال مسؤول إيراني، اليوم الخميس، إن: الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية.. المزيد هنا

المملكة وروسيا تؤكدان استمرار التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك بلس

التقى في الرياض اليوم الخميس, صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.. المزيد هنا