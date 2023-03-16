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المدرسة الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن تحصد المستوى التاسع في الاختبار التحصيلي

المدرسة الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن تحصد المستوى التاسع في الاختبار التحصيلي

المدرسة الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن تحصد المستوى التاسع في الاختبار التحصيلي
٠٩:٤٥:٠٩ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أهل القرآن الكريم وحفظته، هم الأكثر تفوقاً وتقدما ورقياً في شتى مجالات ومناحي الحياة، ببركة القرآن الكريم.

مركز متقدم بالاختبار التحصيلي

وفي هذا السياق، حصلت المدرسة الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن على المركز التاسع على مستوى إدارات التعليم بالرياض في الاختبار التحصيلي.

بركة القرآن الكريم

وتوجهت المدرسة الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن بالتهنئة للطلاب على الإنجاز والتقدم العلمي في الاختبار التحصيلي.

وقالت الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن ، في تغريدة عبر “تويتر”: “فخورون لحصول مدرستنا على المركز التاسع على مستوى إدارة تعليم الرياض في الاختبار التحصيلي (النظري). نبارك لطالباتنا هذا الإنجاز”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الاختبار التحصيلي المدرسة الثانوية الرابعة والابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن تحفيظ القرآن الكريم

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