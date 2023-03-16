سناب شات يطور أدوات لمنع المحتوى الحساس للمراهقين

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كشفت شركة Snap، المطورة لخدمة التراسل المصور سناب شات Snapchat، ميزة جديدة تتيح للآباء الحد من نوع المحتوى الذي يمكن لأبنائهم المراهقين مشاهدته.

إطلاق مركز الأسرة

تأتي الميزة الجديدة، بعد فترة قصيرة، من إطلاق مركز الأسرة، Family Center بوصفه منصة للرقابة الأبوية، حيث يمكن للآباء معرفة الأشخاص الذين يتواصل معهم أبناؤهم المراهقون، وذلك بطريقة تحافظ أيضًا على خصوصية المراهقين، حسب “عكاظ”.

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منع عرض القصص

وأشارت “سناب” إلى أن خدمة المنصة صممت لتكون مختلفةً عن منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، وهذا يمتد إلى الطريقة التي يستهلك بها المستخدمون المحتوى.

وأوضحت أن هناك جزأين من التطبيق يمكن أن يصل المحتوى فيهما إلى جمهور كبير، وهما: القصص، ومنصة المحتوى الترفيهي Spotlight.

وأشارت الشركة إلى أن عناصر التحكم في المحتوى الجديدة في مركز الأسرة ستسمح للآباء بمنع عرض القصص من الناشرين أو منشئي المحتوى التي ربما حُددت على أنها حساسة أو إيحائية.