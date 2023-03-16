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المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعلن فتح باب التوظيف عبر هذا الرابط

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعلن فتح باب التوظيف عبر هذا الرابط

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعلن فتح باب التوظيف عبر هذا الرابط
٠٩:٤٢:١١ م، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر موقع تويتر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف (للجنسين) لحملة الدبلوم فأعلى من في عددٍ من المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية:

التقييم البيئي.

إدارة الموارد الطبيعية.

علم الاحياء.

التخطيط الإقليمي الحيوي.

علم البيئة.

السياحة المستدامة.

إدارة البيئة.

إدارة السياحة.

التخصصات الاخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

موعد التقديم:

أوضح المركز أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م ولمدة 10 أيام.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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