المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعلن فتح باب التوظيف عبر هذا الرابط
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر موقع تويتر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف (للجنسين) لحملة الدبلوم فأعلى من في عددٍ من المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المجالات الوظيفية:
التقييم البيئي.
إدارة الموارد الطبيعية.
علم الاحياء.
التخطيط الإقليمي الحيوي.
علم البيئة.
السياحة المستدامة.
إدارة البيئة.
إدارة السياحة.
التخصصات الاخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.
موعد التقديم:
أوضح المركز أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م ولمدة 10 أيام.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).