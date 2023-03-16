المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعلن فتح باب التوظيف عبر هذا الرابط

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أعلنت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر موقع تويتر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف (للجنسين) لحملة الدبلوم فأعلى من في عددٍ من المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية:

التقييم البيئي.

إدارة الموارد الطبيعية.

علم الاحياء.

التخطيط الإقليمي الحيوي.

علم البيئة.

السياحة المستدامة.

إدارة البيئة.

إدارة السياحة.

التخصصات الاخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

موعد التقديم:

أوضح المركز أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م ولمدة 10 أيام.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).